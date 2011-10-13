Турчинов вважає нову справу проти Тимошенко абсурдом

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявляє про абсурдність нових звинувачень на адресу екс-прем’єр-міністра, голови партії Юлії ТИМОШЕНКО й розцінює дії СБУ як продовження політичних репресій опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні на брифінгу в Києві, коментуючи заяву слідчого СБУ про порушення проти Ю.ТИМОШЕНКО нової кримінальної справи за покладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

«Нове звинувачення, висунуте проти Юлії ТИМОШЕНКО, ще більш абсурдне, ніж провальні справи, які афішувались, фальшувались, розглядались протягом останнього року», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Перший заступник голови партії «Батьківщина» нагадав, що аналогічні справи проти Ю.ТИМОШЕНКО було порушено ще за часів президентства Леоніда КУЧМИ, але всі вони були визнані українськими судами сфальсифікованими.

О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що Ю.ТИМОШЕНКО з 1997 року не мала жодного стосунку до корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Крім того, за його словами, борг компанії ЄЕСУ перед Міністерством оборони Росії не був забезпечений державними гарантіями.

«Це нонсенс, і я впевнений, що якби були реально забезпечені державними гарантіями борги, то, повірте мені, Росія 15 років не чекала б», - додав О.ТУРЧИНОВ.

Перший заступник партії «Батьківщина» підкреслив, що Росія за цей час вже давно б пред’явила офіційні претензії Україні щодо повернення боргів.

«Ви ж бачите, як працює Російська Федерація. Вони ніколи свого не втрачають, подивіться, як вони дуже жорстко відстоюють свої позиції в тому самому енергетичному секторі», - зазначив він.

«Страх Президента ЯНУКОВИЧА і його владної команди перед Юлією ТИМОШЕНКО настільки великий, що він просто паралізує їх розум. Вони не можуть адекватно оцінювати ситуацію і діють таким чином, що викликають подив і жах не тільки уже у громадян України, а, мабуть, уже у всього світу. Для режиму є тільки одна форма існування – це політичні репресії, це спроба знищення опонентів, і головного опонента Юлії ТИМОШЕНКО», - резюмував О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні начальник Головного слідчого управління СБУ Іван ДЕРЕВ‘ЯНКО заявив, що стосовно Ю.ТИМОШЕНКО порушено нову кримінальну справу - за покладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

І.ДЕРЕВ‘ЯНКО уточнив, що Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом і фактичним власником корпорації "Єдині енергетичні системи України", за попередньою змовою з колишнім прем`єр-міністром Павлом ЛАЗАРЕНКОМ зробила замах на розтрату коштів держбюджету України в особливо великих розмірах шляхом покладання на Кабінет міністрів України зобов`язань приватної корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ.

За словами І.ДЕРЕВ‘ЯНКА, 12 жовтня Ю.ТИМОШЕНКО пред`явлено звинувачення у вчиненні злочину за ч.2 ст.15 (замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі - УНІАН) і ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою - УНІАН) Кримінального кодексу.

Довідка УНІАН. У червні цього року у ЗМІ було оприлюднено лист міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА до прем`єра Миколи АЗАРОВА від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації «Єдині енергетичні системи України» в сумі 405,5 млн. дол.

Ю.ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

22 червня Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що не має ніяких боргів перед Міністерством оборони Російської Федерації.

Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році. Відповідно до рішення суду, також протягом трьох років вона не зможе обіймати державні посади.

Окрім того, суд ухвалив стягнути з Ю.ТИМОШЕНКО збиток, завданий НАК «Нафтогаз України», у розмірі 1,516 млрд. грн.