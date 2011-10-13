Бютівець не ходить на допити, бо чекає грамоту від Могильова

Народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ не планує ходити на допити до Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у зв’язку з пошкодженням ним скла міліцейського автобуса.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Тернополі.

«Мене викликали вже багато разів, але я це розцінюю як спробу залякування, і на ці допити не ходжу. Адже під час акції протесту 25 червня я не планував понищити автобус, а лише намагався його зупинити, оскільки там під колеса лягла людина. І міліція ще грамоту мені повинна дати, що я їх врятував від ганьби, якби вони переїхали живу людину», – сказав В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

Він також додав, що дії правоохоронців під час протестних акцій останнього часу вважає ганьбою для міліції та для чинної влади.

Як повідомляв УНІАН, В.ДЕРЕВЛЯНОГО неодноразово викликали в Київський міськвідділ міліції у зв’язку з його участю у протестних акціях 25 червня, після яких було порушено кримінальну справу №10-26909 за пошкодження майна правоохоронців, до чого причетний народний депутат.

У липні В.ДЕРЕВЛЯНИЙ уже давав свідчення з цього приводу як свідок.

Депутат пояснює, що, б’ючи парасолею по лобовому склу, намагався зупинити автобус, під колесами якого лежала людина.

Тоді, 25 червня, у Києві на Хрещатику під час блокування правоохоронцями мітингу прихильників лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО сталася сутичка між міліціонерами і депутатом Київради від "БЮТ-Батьківщини" Олександром БРИГИНЦЕМ.

За словами О.БРИГИНЦЯ, один з автобусів мав намір перекрити автомобіль, який забезпечував якісну трансляцію мітингу на всю вулицю. «Я і ще декілька депутатів намагалися зупинити цей автобус, і тому я ліг під колеса», - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.