Британський прем’єр називає ганебним судове переслідування Тимошенко

Прем’єр-міністр Великої Британії Девід КАМЕРОН називає ганебним судове переслідування екс-прем’єра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він сказав 12 жовтня, виступаючи у Палаті громад британського парламенту, повідомляє прес-служба «Батьківщини» з посиланням на сайт британського парламенту.

«Поводження з пані ТИМОШЕНКО, з якою я декілька разів зустрічався раніше, є абсолютно ганебним», - сказав він.

Д.КАМЕРОН зазначив також, що з рішучою заявою стосовно обвинувального вироку Ю.ТИМОШЕНКО виступив міністр закордонних справ Великої Британії Вільям ХЕЙГ, який, зокрема, наголосив, що судовий процес над Ю.ТИМОШЕНКО відбувався з численними та серйозними порушеннями основних юридичних принципів, що прямо суперечить загальноєвропейським цінностям.

Як підкреслив Д.КАМЕРОН, «українці повинні усвідомити, що якщо вони не змінять цю ситуацію, це матиме дуже негативний вплив не лише на відносини України з Великою Британією, але і з Європейським Союзом та НАТО».