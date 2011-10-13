Адвокат Тимошенко: добиватимемося відсутності "складу злочину"

Апеляційний суд повинен буде врахувати декриміналізацію статті 365 Кримінального кодексу при розгляді справи екс-прем`єра Юлії Тимошенко.

Про це повідомив адвокат Юлії Тимошенко Юрій Сухов в ефірі 5 каналу, пише Укрправда

"Якщо до засідання Апеляційного суду з розгляду нашої апеляції буде прийнято закон, яким буде декриміналізована стаття 365, то, безумовно, Апеляційний суд зобов’язаний буде це врахувати. І це може бути однією з підстав повного виправдовування", - заявив він.

"Ми пишемо апеляцію, і навіть якщо буде прийнятий відповідний закон про декриміналізацію, ми все одно будемо звертатися до суду з апеляцією", - додав адвокат.

"Ми будемо ставити питання про те, щоб виправдовувальний вирок в цій справі був винесений у зв’язку з відсутністю в діях Тимошенко Юлії Володимирівни складу злочину", - уточнив Сухов.

Як відомо, 11 жовтня Тимошенко була визнана винною в порушеннях при укладанні в 2009 році газових угод із Росією й засуджена до 7-ми років позбавлення волі.