У Білорусі курс валюти почав стрімко падати

У Білорусі після тритижневого зміцнення національна валюта почала стрімко падати, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Сьогодні ринковий курс білоруського рубля до долара на додатковій сесії білоруської фондової біржі послаб на 3,4% - до 9 тис. 010 біл. руб. за долар.

Таким чином, за три дні поточного тижня білоруський рубль впав на 13,8%.

Експерти пояснюють ситуацію різким зростанням попиту на валюту, який в рази перекриває пропозицію, а також спекулятивною складовою.

Водночас офіційний курс білоруського рубля до долара на основній сесії сьогодні, навпаки, зміцнився на 0,59% - до 5 тис. 731 біл. руб. за долар.

Таким чином, розрив між курсами на основній і додатковій сесіях зростає, всупереч очікуванням влади на швидке зближення курсів. Ще місяць тому в Нацбанку планували вийти на єдиний курс у жовтні.