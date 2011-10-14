Соболєв: диктаторські замашки Януковича об’єднали весь світ

Європейський парламент дав чіткий сигнал Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, що «політичні репресії проти опозиції несумісні з європейською перспективою України».

Про це заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина», прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ, коментуючи вчорашнє обговорення ситуації в Україні депутатами Європейського парламенту, повідомили УНІАН у прес-службі партії “Батьківщина”.

За словами С.СОБОЛЄВА, оцінка, яку дали подіям в Україні депутати майже всіх фракцій Європарламенту, вкотре засвідчує, що Європа категорично засуджує такі методи політичної боротьби, до яких вдається українська влада, а справа колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та політичні репресії в Україні об’єднали прямих опонентів і в Європі, і в Росії, і в США, «і вони виступають із спільними заявами, засуджуючи диктаторські замашки Віктора ЯНУКОВИЧА».

С.СОБОЛЄВ звернув увагу також на той факт, що події в Україні об’єднали і республіканців та демократів в США, коли лідери двох опонуючих партій виступили із спільною заявою.

«Такий прецедент був у США лише в момент, коли існувала загроза національним інтересам США», - наголосив народний депутат.

За словами С.СОБОЛЄВА, «також репресії проти опозиції в Україні об’єднали в Російській Федерації опозицію і діючу владу, коли з однаковими оцінками одночасно виступили непримиренні опоненти – Володимир ПУТІН і Борис НЄМЦОВ».

С.СОБОЛЄВ переконаний, що той факт, що в Європарламенті і представники Європейської народної партії, і соціалісти, і представники соціал-демократичної групи, групи зелених виступили з єдиною позицією, заявивши, що будь-яка подальша європейська перспектива України можлива лише у разі припинення політичних репресій і початку реальних реформ – «це свідчить, що весь світ розуміє - диктаторський режим В.ЯНУКОВИЧА, його методи політичних репресій проти опозиції є неприйнятними для цивілізованого світу».

Також С.СОБОЛЄВ звернув увагу на те, що водночас ця позиція була підтримана й представниками Єврокомісії, які заявили, що тепер будь-які європейські перспективи України будуть прямо залежати від припинення політичних репресій в Україні.