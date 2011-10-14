Янукович: хто реальний власник землі?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за поетапне створення ринку землі в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив учора на брифінгу в Кам’янці-Подільському на Хмельниччині, де він перебував з робочою поїздкою.

«Крок за кроком буде підходити до створення ринку землі», - сказав він.

Президент нагадав, що вже ухвалено рішення про створення земельного кадастру і зараз треба подивитися, яким є реальний стан справ із земельними ресурсами в Україні, хто є реальними власниками землі. «Є дуже багато невідомих питань», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він додав, що, врешті-решт, земля має отримати ефективного власника.