Тернопільських свободівців міліція не випускає з міста на марш до Києва?

Голова Тернопільської обласної ради, голова обласної організації ВО «Свобода» Олексій КАЙДА заявляє, що працівники Державтоінспекції не випускають до Києва автобуси з членами «Свободи» для участі у Марші слави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Свобода», заборону виїзду з міста працівники ДАІ мотивують тим, що у двох автобусів колеса «лисуваті», а ще в одного – «невеличка тріщинка» на лобовому склі.

«Завдяки депутатам провладних фракцій – Партії регіонів, «Єдиного центру», Блоку Литвина – у четвер було зірвано пленарне засідання сесії Тернопільської облради. Цю провокацію розцінюю як боягузтво влади перед відповідальністю за поганий соціально-економічний стан держави. І заборона виїзду активістів на Марш слави УПА є підтвердженням цього боягузтва. Такими діями влада наближає свій кінець», – прокоментував ситуацію О.КАЙДА.

Він додав, що сьогодні «Свобода» проведе у Тернополі Марш слави та акції протесту проти свавілля правлячого режиму біля обласної державної адміністрації, обласної прокуратури, міліції та СБУ.

Як відомо, сьогодні, 14 жовтня, ВО «Свобода» має намір провести у Києві Марш слави УПА з вимогами повернути звання Героїв України Степану Бандері та Роману Шухевичу, визнати боротьбу ОУН-УПА національно-визвольною боротьбою української нації та проголосити 14 жовтня Днем створення УПА і державним святом.