«Свобода»: на Волині ДАІ зупиняє автобуси, які прямують на Марш до Києва

Волинські перевізники за наказом ДАІ фактично відмовляються везти членів ВО «Свобода» до Києва на Марш слави УПА, повідомили УНІАН у прес-службі Волинської обласної організації ВО «Свобода».

Два автобуси з членами «Свободи» зупинили працівники Державтоінспекції у селищі Колки Маневицького району. В автобусах перебували кілька десятків активістів партії, які мали намір взяти участь у сьогоднішньому Марші слави УПА у Києві.

Волинська облорганізація ВО «Свобода» розцінює цей крок як спробу Партії регіонів зірвати відзначення 69-ї річниці з дня створення Української повстанської армії. «Влада боїться справжніх героїв України, пам’ять яких ми сьогодні вшановуємо. Ми вважаємо, що за ці дії репресивного характеру нинішня бандитська влада повинна нести відповідальність», – прокоментував голова Волинської обласної організації ВО «Свобода» Анатолій ВІТІВ.