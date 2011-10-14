«Свобода»: на Волині ДАІ зупиняє автобуси, які прямують на Марш до Києва
На перевізників тиснуть?
Волинські перевізники за наказом ДАІ фактично відмовляються везти членів ВО «Свобода» до Києва на Марш слави УПА, повідомили УНІАН у прес-службі Волинської обласної організації ВО «Свобода».
Два автобуси з членами «Свободи» зупинили працівники Державтоінспекції у селищі Колки Маневицького району. В автобусах перебували кілька десятків активістів партії, які мали намір взяти участь у сьогоднішньому Марші слави УПА у Києві.
Волинська облорганізація ВО «Свобода» розцінює цей крок як спробу Партії регіонів зірвати відзначення 69-ї річниці з дня створення Української повстанської армії. «Влада боїться справжніх героїв України, пам’ять яких ми сьогодні вшановуємо. Ми вважаємо, що за ці дії репресивного характеру нинішня бандитська влада повинна нести відповідальність», – прокоментував голова Волинської обласної організації ВО «Свобода» Анатолій ВІТІВ.