ТСК ВР стає до розслідування ситуації навколо заводу "Індар"

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування обставин, що призвели до ситуації, що склалася навколо ЗАТ "Індар", наступного тижня проведе своє перше засідання.

Про це УНІАН повідомив заступник голови ТСК, народний депутат Володимир КАРПУК.

"Глава Верховної Ради Володимир ЛИТВИН підписав постанову про створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування ситуації, що склалася навколо заводу "Індар". Засідання комісії відбудеться наступного тижня", - сказав В.КАРПУК.

У свою чергу голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА заявила про необхідність проведення виїзного засідання комісії. "Потрібно їхати на підприємство, побачити багато документів, які використовує нове керівництво. Потрібно побачити процес і вивчити багато аспектів, зокрема питання виплати працівникам заробітної плати", - повідомила вона.

Т.БАХТЄЄВА підтримує законодавчу ініціативу про повернення в державну власність 70,7% акцій заводу "Індар". "Хай завод повернеться державі, а якщо хтось хоче його купити, то хай оголошують відкриті торги, аукціон, сплатять 100 мільйонів марок, які наприкінці дев`яностих років були інвестовані державою в "Індар", - додала народний депутат.

У свою чергу екс-міністр охорони здоров`я, народний депутат Юрій ГАЙДАЄВ також наполягає на поверненні заводу у власність держави. "Те, що повертати потрібно, ніхто не сумнівається в цьому, як і в необхідності відроджувати школу ендокринології, наукові кадри, які стояли біля витоків створення заводу", - зазначив він.

Екс-голова Фонду державного майна Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО повідомила, що Союз жінок України, який вона зараз очолює, активно включився в роботу із захисту інсулінозалежних пацієнтів. "Це питання контролюватимемо, як і проходження всіх документів щодо "Індару". Більше того, сьогодні необхідно відроджувати наукову школу ендокринології, повертати людей, які користуються світовим визнанням і які стояли біля витоків виробництва вітчизняного інсуліну. Інсулін, розроблений нашими ученими, рекомендований інсулінозалежним, які хочуть мати здорових дітей. І я, як голова "Союзу жінок України", завжди боротимуся за здоров`я наших дітей", - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Верховна Рада Україна прийняла постанову "Про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин, що призвели до ситуації, що склалася навколо ЗАТ "Індар". Створення ТСК підтримали 287 з 346 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі.

Відповідно до постанови, ТСК повинна розслідувати обставини порушення чинного законодавства при здійсненні відчуження державного пакету акцій ЗАТ "Індар" у розмірі 70,7%, що призвело до втрати стратегічно важливого для держави підприємства; розслідувати причини зволікання у рішенні питання про повернення у власність держави державного пакету акцій ЗАТ "Індар".

Головою ТСК вибрано народного депутата Ігоря ПЛОХОГО (фракція Партії регіонів), заступником голови - народного депутата В. КАРПУКА (фракція НУ-НС).

На початку жовтня у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект про повернення у державну власність 70,7% акцій ЗАТ "Індар".

Довідка УНІАН. ЗАТ "Індар" заснований 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України "Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів". Підприємство випускає понад 60% інсулінів, які виготовляються в Україні.

Держава у 2000 році внесла свої 70,7% акцій "Індару" до статутного фонду ДАК "Укрмедпром".

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оскаржене в суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, як свідчать очевидці, в ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців "Беркута" увірвалася на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА поширила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

9 вересня Господарський суд Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар", які незаконно були передані офшорній компанії "Сторк Холдингз Лімітед".

Таким чином, суд визнав за державою в особі Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" право власності на 11 437 581 акцію ЗАТ "Індар", які витребувані у вказаної компанії і мають бути повернені державі, повідомили в ГПУ.