У Києві будуть карати за сміття

Київська адміністрація розробляє систему покарань для тих, хто залишає сміття в парках, скверах та лісах навколо міста. Про це заявив столичний очільник Олександр Попов під час зустрічі з трудовим колективом КП «Київзеленбуд».

«У столиці досі не було дієвих механізмів впливу на мешканців, які погіршують санітарний стан міста» - зауважив голова КМДА. – Однак за активної участі киян, впевнений, ми вирішимо цю проблему».

На сьогодні немає чіткого розуміння, які покарання чекають на «сміттярів», адже вони будуть розроблятися на основі пропозицій мешканців міста.

За словами голови КМДА, кияни вболівають за своє місто й постійно пропонують свою допомогу в наведенні чистоти в Києві.

«Якщо долучити до контролю за чистотою самих киян, порядок на вулицях, у під’їздах і дворах стане нормою нашого життя, нашим столичним стандартом життя», - зазначив Попов. – Але відповідальність за кінцевий результат роботи з прибирання міста несуть все ж таки працівники комунальних служб».