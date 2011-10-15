Генпрокуратура: ще дві справи проти Тимошенко напоготові

Провадження у кримінальних справах проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо коштів за Кіотським протоколом та закупівлі медичних автомобілів призупинено до розгляду вироку Ю.ТИМОШЕНКО апеляційним судом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив начальник прес-служби Генеральної прокуратури Юрій БОЙЧЕНКО.

За його словами, розслідування вказаних кримінальних справ не закрито, але у зв’язку з вироком Ю.ТИМОШЕНКО по іншій кримінальній справі призупинено і буде відновлено, як тільки буде отримано дозвіл з боку суду.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО в перевищенні влади і службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду і ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів "Опель Комбо". Загальна сума завданої державі шкоди становить 67 млн. грн.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО пред`явлене звинувачення у нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна одержала за Кіотським протоколом, і в нанесенні державі іншої шкоди.

11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років ув’язнення за перевищення службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.