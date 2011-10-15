Кожем'якін: Янукович не збирається звільняти Тимошенко

Спроба реанімувати справу щодо ЄЕСУ є свідченням того, що чинна влада не хоче робити хоч якісь висновки з позицій і заяв, що пролунали від керівників провідних країн світу.

Про це заявив перший заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Служба безпеки України намагається реанімувати справу 15-річної давнини щодо ЄЕСУ - справу, яку було визнано фальшивою та закрито судами ще багато років тому», - наголосив він.

«Термін давності у цій справі вже сплив, а якщо СБУ вважає інакше, то у них проблеми із арифметикою», - додав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

На його думку, «усвідомлюючи необхідність під тиском світової та української громадськості закрити ганебну газову справу, нинішня влада не збирається припиняти переслідування лідера опозиції».

«Я не вірю у щирість Президента, коли він нібито з жалем говорить про застарілість та недосконалість законодавства, на підставі якого притягують до відповідальності його політичних опонентів. Такими заявами та посиланням на ініціативи свого попередника ЮЩЕНКА ЯНУКОВИЧ намагається хоч якось «зберегти обличчя», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

«Виходячи з цього, я без особливого оптимізму дивлюсь на можливість справедливого рішення по справі Юлії ТИМОШЕНКО в апеляційній інстанції. І тому не віриться в те, що в найближчі часи влада вживатиме заходи, у т.ч. шляхом законодавчих змін, для звільнення з-за грат Юлії ТИМОШЕНКО», - зазначив він.

«Підтвердженням моїх слів може слугувати порушення ще однієї кримінальної справи стосовно лідера опозиції», - додав політик.

На думку А.КОЖЕМ’ЯКІНА, «мета всього цього лише одна – не випустити Юлію ТИМОШЕНКО із в’язниці, бо вони бояться її більше, ніж вимог цивілізованих країн».