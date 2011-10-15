Азаров вважає обгрунтованою нову справу проти Тимошенко

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає обгрунтованим порушення нової кримінальної справи стосовно колишнього прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Умані Черкаської області.

«Суть питання мені зрозуміла абсолютно. За ці 405 млн. доларів, які зараз із нас вимагає Міністерство оборони (Росії), хтось же мусить відповісти? Так, напевно. Хто мусить відповісти? Ті, хто ухвалював це рішення. Хто звалив цей борг на країну, на державу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що якщо відповідні органи порушили кримінальну справу, значить, у них були підстави для цього. «А що вони мали робити? Зробити вигляд, що вони цього не знають, не помічають? Давайте ми оцінимо, що вони повинні були робити. Є факт, якому необхідно було дати правову оцінку. Вони могли закрити очі, напевно, а могли їх за службовим обов`язком не закривати. Якби вони закрили очі, вони б несли відповідальність за це. Давайте з цієї позиції підходити», - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас він відмовився коментувати, як вплине на хід переговорів з Європейським Союзом виголошення звинувачувального вироку Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр послався на те, що з цього питання вже висловив свою позицію Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.