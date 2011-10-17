БЮТ ставить ультиматум: або декриміналізація, або розпуск ВР

Фракція «БЮТ-Батьківщина» ініціюватиме розпуск Верховної Ради, якщо завтра депутати не ухвалять закон про декриміналізацію економічних злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив на брифінгу.

За його словами, фракція наполягає, щоб парламент завтра ухвалив рішення про розгляд законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів за скороченою процедурою, а в другій половині дня розглянути документ в цілому, щоб в середу Президент підписав його.

«Якщо наші вимоги не будуть прийняті Верховною Радою та більшістю, то наша фракція прийняла рішення внести постанову на розгляд парламенту про розпуск ВР шостого скликання. Така Верховна Рада сьогодні Україні не потрібна», - наголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він підкреслив, що влада має звільнити екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО.

На переконання А.КОЖЕМ’ЯКІНА, парламент має ухвалити відповідні зміни до Кримінального кодексу, щоб Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ «20 жовтня міг спокійно з чистою совістю їхати на зустріч до Брюсселя».

Водночас, за словами першого заступника голови фракції «БЮТ-Батьківщина», що все більше стає зрозуміло, що парламент є недієздатним, а парламентська більшість «працює по брильянтовій руці, голосує, вона знущається над опозицією, вона тримає незаконно в тюрмі нашого лідера Ю.ТИМОШЕНКО».

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, сьогодні СБУ стала «таким собі елегантним фабрикантом кримінальних справ і за креативом вона переплюнула навіть спеціалістів із Генеральної прокуратури».

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».

8 жовтня віце-спікер парламенту Микола ТОМЕНКО заявив, що фракції опозиції узгодили спільні поправки до законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів, ухвалення яких зніме політичні переслідування.