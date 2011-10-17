Збітнєв на мітингу профспілок закликав провести загальнонаціональний страйк

Голова Громадянського конституційного комітету Юрій ЗБІТНЄВ, виступаючи на сьогодні на мітингу профспілок у Києві, закликав провести 28 листопада загальнонаціональний страйк.

Про це УНІАН повідомили у прес службі Громадянського конституційного комітету.

Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня, Федерація профспілок України, спільно із громадськими організаціями провели мітинг і марш протесту проти бідності. За даними організаторів, на Майдані Незалежності зібралося більш як 7 тисяч чоловік – представників профспілкових організацій з усіх регіонів України. На мітингу було ухвалено резолюцію, що закликає владу до забезпечення і реалізації конституційних прав громадян у питаннях права на працю, на здоров`я, на життя. У разі невиконання вимог, йдеться у резолюції, профспілки готові розгорнути масові акції протестів на захист соціальних і трудових прав, на захист соціальної і правової держави.

У своєму виступі лідер Громадянського конституційного комітету Ю.ЗБІТНЄВ закликав профспілки, громадські організації провести попереджувальний 48-годинний загальнонаціональний страйк, якщо вимоги профспілок не будуть задоволені. «Щоб влада нас почула, необхідно ухвалити рішення, і 28-29 листопада провести загальнонаціональний страйк», - заявив Ю.ЗБІТНЄВ.

Він також зазначив: «Наші вимоги не тільки соціальні, але й політичні - розпуск Верховної Ради і відставка Кабінету міністрів України. Ми сьогодні солідарні з учасниками демонстрацій у Греції, Італії і США. Ми повинні об`єднати зусилля проти ліберальної диктатури олігархів і антиконституційних дій влади».