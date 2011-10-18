БЮТ залишив сесійну залу парламенту

Фракція "БЮТ-Батьківщина" залишила сесійну залу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, голова фракції Іван КИРИЛЕНКО заявив, що парламентська більшість так і не дослухалася до вимог опозиції ухвалити сьогодні законопроект про декриміналізацію економічних злочинів з урахуванням поправок, поданих опозицією.

І.КИРИЛЕНКО наголосив: «Ми не бачили ще такого залу антигуманного, антилюдського».

«Працюйте в залі по помаху руки, штампуйте», - додав він, звертаючись до народних депутатів.

І.КИРИЛЕНКО заявив, що на знак протесту фракція "БЮТ-Батьківщина" залишає сесійну залу парламенту.

Після цього депутати скандували: «Юлії - волю!».

На місцях депутатів фракції "БЮТ-Батьківщина" розстелене велике полотнище із фото Ю.ТИМОШЕНКО за грантами з написом «Ні - політичним репресіям! Україні – волю!».

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».

Фракції опозиції пропонують внести поправки до цього законопроекту, що стосуються декриміналізації економічних злочинів, у вчиненні яких звинувачують лідера партії «Батьківщина», колишнього прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО та екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

17 жовтня перший заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що фракція «БЮТ-Батьківщина» ініціюватиме розпуск Верховної Ради, якщо завтра депутати не ухвалять закон про декриміналізацію економічних злочинів.