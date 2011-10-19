Крим дружитиме з Нижегородською областю

Під час Другого Українсько-російського міжрегіонального економічного форуму в Донецьку між Радою міністрів Автономної Республіки Крим і урядом Нижегородської області (Російська Федерація) підписано угода про торговельно-економічну, науково-технічну і гуманітарно-культурну співпрацю.

Угоду підписали перший заступник голови Ради міністрів АРК Павло БУРЛАКОВ і губернатор Нижегородської області Валерій ШАНЦЕВ, повідомили УНІАН у Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів Криму.

Угода підписана в рамках Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною і Російською Федерацією 31 травня 1997 року.

Згідно з підписаним документом, Крим і Нижегородська область розвиватимуть співпрацю в галузі промисловості, сільського господарства, енергетики, транспорту, сфері освіти і охорони здоров`я, культури і мистецтва, розвитку курортів, туризму і спорту, а також екології і раціонального використання природних ресурсів.

У рамках реалізації угоди сторони сприятимуть взаємному розвитку торгівлі, виробництва, вбічного економічного співробітництва між Автономною Республікою Крим і Нижегородською областю.

«Ми прагнутимемо створювати сприятливі умови для розвитку спільної діяльності надання для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів, віддаючи перевагу тим з них, які передбачають створення нових робочих місць. Також ми плануємо здійснювати обмін досвідом у сфері розвитку підприємництва, соціально-правового захисту і зайнятості населення. Підписання цієї угоди назріло ще в 2009 році, і ми раді, що сьогодні вона підписана», – зазначив П.БУРЛАКОВ.

Нагадаємо, 18 жовтня ц.р. в Донецьку також був підписаний ряд угод між іншими регіонами України і Росії, які містять конкретні напрямки взаємодії місцевих адміністрацій з питань розвитку міжрегіональної і прикордонної співпраці.