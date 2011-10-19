Пшонка хоче створити «чорний» список чиновників

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА ініціюватиме створення реєстру звільнених за правопорушення державних службовців, щоб унеможливити в подальшому їхнє працевлаштування до інших установ чи відомств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПШОНКА заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Я буду ініціювати перед Президентом України створення державного реєстру, в якому фіксуватимуться причини звільнення держслужбовців з посад… Щоб не було так: турнули зі служби безпеки - він тепер в ДАІ», - сказав В.ПШОНКА.