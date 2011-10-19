У Попова збираються поставити крапку в історії з книгарнею «Сяйво»

Київська міська державна адміністрація запропонує депутатам Київради остаточно вирішити питання приміщення книгарні «Сяйво». Про це під час прес-конференції повідомив заступник голови КМДА Олександр Пузанов.

Відповідно до проекту рішення, приміщення за адресою вул. Червоноармійська, 6 буде передано КП «Муніципальний магазин» для організації в ньому сучасного муніципального книжкового магазину.

«Потрібно поставити крапку в питання приміщення книгарні «Сяйво». І приміщення, і книгарня належать виключно киянам», - сказав Олександр Пузанов.

Також він наголосив, що книгарня відчинить свої двері для перших відвідувачів на початку листопада. Зараз у приміщенні КП «Київспецжитлоексплуатація» здійснює ремонтні роботи.

Окрім того, Олександр Пузанов зазначив, що усі працівники ТОВ «Книгарня «Сяйво», яке до 01 січня 2010 року орендувало комунальне приміщення, отримали запрошення стати співробітниками нового книжкового магазину.

«Від імені Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення директору та головному бухгалтеру ТОВ «Книгарня «Сяйво» було надіслано листа із пропозицією щодо працевлаштування колективу книгарні», - сказав заступник голови КМДА.