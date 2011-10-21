БЮТ: режим демонстративно залякує і без того в смерть переляканих суддів

Фракція «БЮТ-Батьківщина» розцінює cправу проти екс-судді Миколи ЗАМКОВЕНКА, який у 2001 році звільнив Юлію ТИМОШЕНКО з-під варти, як погрозу влади судовим інстанціям, що розглядатимуть апеляцію екс-прем’єра.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві фракції.

«Набирає безпрецедентних обертів конвеєр із фальшування кримінальних справ проти Юлії ТИМОШЕНКО. За прямим наказом ЯНУКОВИЧА генпрокурор ПШОНКА повинен скасувати рішення щодо всіх справ 15-річної давнини проти ЄЕСУ, сфальшованих у часи КУЧМИ», - підкреслюється в заяві.

На переконання депутатів від «БЮТ-Батьківщини», «режим демонстративно залякує і без того в смерть переляканих суддів, для чого порушено кримінальну справу проти колишнього судді Миколи ЗАМКОВЕНКА, злочин якого в тому, що десять років тому він прийняв законне рішення та звільнив Юлію ТИМОШЕНКО».

«Переслідування ЗАМКОВЕНКА – це чіткий сигнал Президента суддям з Апеляційного та іншого судів, які незабаром розглядатимуть скаргу ТИМОШЕНКО щодо незаконного вироку Печерського судилища», - наголошується в заяві.

Крім того, у «БЮТ-Батьківщині» стверджують, що «влада тисне на всіх захисників Юлії ТИМОШЕНКО погрозами заборонити їм займатися професійною діяльністю, а Сергію ВЛАСЕНКУ взагалі надходять погрози фізичної розправи».

«За всім цим стоїть одна-єдина людина, замовник та організатор політичних і соціальних репресій проти опозиції та всього народу України – Віктор ЯНУКОВИЧ», - підкреслюється в заяві.

Як повідомлялося, М.ЗАМКОВЕНКО пропрацював суддею Печерського суду з 1996-го по 2001 рік, на посаді голови суду – з червня 1998-го по липень 2001 року.

24 липня 2001 року Президент Леонід КУЧМА звільнив М.ЗАМКОВЕНКА з посад. Підставою для цього стало подання Вищої ради юстиції про звільнення «за порушення присяги судді».

Напередодні звільнення М.ЗАМКОВЕНКО ухвалив одне з найбільш відомих своїх рішень – про звільнення з-під арешту екс-віце-прем`єра України, лідера опозиційної партії «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО. 27 березня 2001 р. вона вийшла на волю, пробувши за гратами з 13 лютого 2001 року.

У 2001 році Ю.ТИМОШЕНКО була взята під варту у зв`язку з порушення ряду кримінальних справ за звинуваченням у дачі хабара екс-прем`єру Павлу ЛАЗАРЕНКУ, контрабанді російського газу, фальсифікації та ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі в роки її керівництва корпорацією ЄЕСУ.

Нині прокуратура Києва порушила кримінальну справу стосовно М.ЗАМКОВЕНКА у зв`язку з тим, що, «будучи посадовцем, постійно здійснюючи функції судової влади – правосуддя, в період з 1996-го по 2001 рік скоїв службові злочини і злочини проти правосуддя, пов`язані з використанням службового становища».

До переліку злочинів, які інкримінуються екс-голові Печерського суду, входить більш як 10 незаконних рішень суду. В більшості випадків претензії прокурорів стосуються законності вироків, які були винесені М.ЗАМКОВЕНКОМ у 1996-2000 роках.