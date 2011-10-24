Нардеп прийняв пологи у дружини з ножем і горілкою

Увечері у суботу у 36-річного нардепа Юрія Стеця народилася дочка Єва, і пологи у дружини, ведучої «5 каналу» Яни Конотоп, йому довелося приймати самому. Про це повідомляє "Сегодня". «Коли почалися перейми, Яна подзвонила, і я поїхав додому, — розповів нам Юрій. — Але коли приїхав, виявилось, що вона ось-ось народить! Вийшло те, що називається «стрімкі пологи» — від початку переймів до пологів була всього година. Ми живемо в приватному секторі, і на швидку вирішили не сподіватися, довелося скористатися ножем для нарізання паперу і горілкою. Горілка виявилася хорошою... Чи страшно було? Коли немає виходу, про це не думаєш. Зате тепер по-справжньому знаю, що таке стати батьком. Це не перша наша дитина, але прийняти пологи самому — не те ж, що відвезти дружину в лікарню».

Зараз Яна з дочкою в лікарні — за словами Юрія, у них все добре. Вага маленької Єви — 2,390 кг, зріст — 50 см.