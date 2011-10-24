Суд над Луценком: сьогодні на допит не прийшов жоден свідок
09:53, 24 жовтня 2011Політика
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Засідання перенесено
Розгляд кримінальної справи, порушеної проти колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, перенесено на 25 жовтня через неявку до суду жодного з викликаних на допит свідків.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення на початку судового засідання ухвалив головуючий у судовому процесі суддя Сергій ВОВК після того, як було з’ясовано, що на сьогоднішній допит не прийшов жоден свідок.
Наступне судове засідання має відбутися завтра о 09.15.
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