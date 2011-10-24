Проти Тимошенко поновили ще одну справу - десятирічної давності

Генеральна прокуратура України 20 жовтня скасувала незаконну постанову про закриття кримінальної справи відносно Юлії ТИМОШЕНКО за фактами розкрадання понад 25 млн. грн. бюджетних коштів та ухилення від сплати понад 20 млн. грн. податків шляхом запровадження злочинної фінансової схеми щодо розрахунків за природний газ корпорацією «Єдині енергетичні системи України» та приховування доходів від діяльності її офшорної компанії.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із ЗМІ Генпрокуратури.

Одночасно Генпрокуратура оскаржує в касаційному порядку «незаконні рішення суду про закриття інших епізодів злочинної діяльності у вказаній кримінальній справі».

Досудове слідство у справі проводиться податковою міліцією.

Як повідомлялося, у січні 2001 році Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО кримінальні справи за звинуваченням у дачі хабара екс-прем`єру Павлу ЛАЗАРЕНКУ, контрабанді російського газу, фальсифікації та ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі в роки її керівництва корпорацією ЄЕСУ.

13 лютого 2001 року Ю.ТИМОШЕНКО була заарештована за санкцією Генеральної прокуратури за звинуваченням в розкраданні (при перебуванні главою ЄЕСУ) бюджетних коштів, призначених для оплати російського газу. У березні 2001 р. Печерський районний суд Києва визнав безпідставність висунутих звинувачень і скасував санкцію на арешт Ю.ТИМОШЕНКО.

9 квітня 2003 р. Апеляційний суд Києва ухвалив рішення, яким визнано незаконним і скасовано рішення про порушення кримінальної справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО, а провадження закрито.

Довідка УНІАН. Ю.ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із РФ у 2009 році.

13 жовтня стало відомо, що СБУ порушила щодо Ю.ТИМОШЕНКО ще одну кримінальну справу - за перекладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

У свою чергу в «Батьківщині» заявили про існування 11 кримінальних справ проти Ю.ТИМОШЕНКО.

"На сьогоднішній день, за нашою інформацією, прокуратурою розглядаються одинадцять таких справ, і, швидше за все, в ці години ми почуємо черговий звіт про відкриття і поновлення слідства стосовно одинадцяти кримінальних справ", - сказав, зокрема, депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій СОБОЛЄВ 21 жовтня.

Він додав, що поновлення слідства у справах свідчить про безперспективність "газової справи " проти Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ми розуміємо, що справа, яку так довго впроваджував в життя КІРЄЄВ, не має ніякого продовження, тому треба відкривати нові, при чому по епізодах 10- 15-річної давнини", - наголосив депутат.