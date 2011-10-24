У ВР зареєстрували законопроект про вибори за відкритими списками

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про вибори народних депутатів за відкритими регіональними партійними списками і прохідним бар’єром у 3%.

Авторами відповідного законопроекту є дев’ятеро народних депутатів з фракцій НУ-НС, «БЮТ-Батьківщина» та групи «Реформи заради майбутнього», повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата Віктора МАТЧУКА, який співавтором документа.

Як пояснює В.МАТЧУК, партія спочатку має висунути загальнодержавний список кандидатів, а потім розподілити кандидатів по регіональних виборчих округах. Проект закону пропонує утворити 30 таких округів. При цьому кожен з кандидатів може увійти тільки в один регіональний список.

Особливістю цього законопроекту, за словами В.МАТЧУКА, є також те, що невикористані голоси виборців, віддані за партію у регіональному окрузі, підсумовуються на загальнодержавному окрузі. «Наприклад, партія у якомусь окрузі набрала 3,24% голосів. Отже, на три відсотки вона отримала депутатів. Але ці двадцять чотири сотих відсотка не пропадають, а йдуть у загальну копілку партії. Тобто, як тільки з тих сотих чи десятих часточок відсотка набирається результат для одного мандату – партія отримує депутата з тих, хто балотувався по загальнонаціональному списку, але не пройшов у жодному регіоні», - роз’яснює співавтор проекту закону.

Разом з тим, наголошує В.МАТЧУК, головним досягненням цього документа є саме пропозиція про голосування за відкритими партійними списками. «Це означає, що люди більше не голосуватимуть всліпу за закритий партійний список, в якому відома тільки перша п’ятірка кандидатів. З відкритими списками виборці отримують право відзначити саме того єдиного кандидата від партії, якого вони хочуть бачити своїм представником у парламенті», - зазначає «нашоукраїнець».

Крім того, законопроект, у разі його схвалення, дозволить в результаті забезпечити пропорційне представництво кожного з регіонів України у парламенті.

За словами В.МАТЧУКА, зацікавленість цим проектом закону уже висловили представники Венеціанської комісії. Вони також пообіцяли особисто приїхати до України у той час, як його розглядатимуть у другому читанні.

Даний законопроект уже включений до порядку денного поточної дев’ятої сесії Верховної Ради України.