Квітневий провулок у Києві переміг забудовника: замість ТРЦ буде сквер

Мешканці Квітневого провулку, 10-12 у Києві відстояли зелену зону, де планувалося будівництво торгово-розважального центру. У вихідні разом з головою КМДА Олександром Поповим вони заклали новий сквер і встановили дитячий майданчик. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Нагадаємо, протистояння мешканців Квітневого провулка, 10-12, та фірми, яка намагалася побудувати на місці зеленої зони торгово-розважальний центр, затягнулося на п’ять років. Олександр Попов підтримав позицію громади. В липні Київрада відмовила ТОВ «Гіппократ плюс» у поновленні договору оренди земельної ділянки.

Олександр Попов доручив привести територію на місці скандального будівництва до належного стану та змінити її цільове призначення. Зелена зона у 0,31 га матиме статус скверу загального користування.

Працівники «Київзеленбуду» привезли на місце майбутнього скверу саджанці, спецодяг та інструменти, щоб кожен бажаючий міг посадити дерево.

«Коли кияни беруть ініціативу у свої руки, вони стають справжніми господарями свого міста. Жоден забудовник не зможе протистояти волі громади. Сьогодні ми закладаємо новий сквер, який стане одним із символів переможного волевияву киян» - зазначив очільник міста.