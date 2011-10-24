Круглий стіл «За чий рахунок розвивати столицю - держави чи інвесторів?»

12:43, 24 жовтня 2011
Політика
1158 0

У середу, 26 жовтня, об 11:00 в рамках загальноміського обговорення «Стратегії розвитку Києва до 2025 року» в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «За чий рахунок розвивати столицю: за рахунок держави чи приватних інвесторів?».

Організатори круглого столу: Інститут Горшеніна, Фонд «Ефективне управління».

Теми, винесені на обговорення:

1. Найближчі кроки з розвитку інвестиційної привабливості Києва.

2. Найбільші інвестпроекти столиці. Роль бюджету і приватних інвестицій.

3. Найбільш реальні джерела фінансування київських проектів та ініціатив.

4. Світовий досвід залучення інвестицій для реалізації міських інфраструктурних проектів.

5. Як завоювати довіру іноземних інвесторів?

Учасники круглого столу:

1. Руслан КРАМАРЕНКО – заступник глави КМДА, представник Головного фінансового управління КМДА.

2. Томаш ФІАЛУ – керуючий директор інвестиційної компанії Dragon Capital.

3. Сергій ПЕРАПЕЧКА – керівник проекту, компанія BCG.

4. Марк МАГАЛЕЦЬКИЙ – глава напряму інфраструктури та енергетики ЄБРР в Україні.

5. Андрій ЛОБАЧ – програмний директор, Фонд «Ефективне управління».

Модератор обговорення: директор з комунікацій Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter