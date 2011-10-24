Круглий стіл «За чий рахунок розвивати столицю - держави чи інвесторів?»

У середу, 26 жовтня, об 11:00 в рамках загальноміського обговорення «Стратегії розвитку Києва до 2025 року» в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «За чий рахунок розвивати столицю: за рахунок держави чи приватних інвесторів?». Організатори круглого столу: Інститут Горшеніна, Фонд «Ефективне управління». Теми, винесені на обговорення: 1. Найближчі кроки з розвитку інвестиційної привабливості Києва. 2. Найбільші інвестпроекти столиці. Роль бюджету і приватних інвестицій. 3. Найбільш реальні джерела фінансування київських проектів та ініціатив. 4. Світовий досвід залучення інвестицій для реалізації міських інфраструктурних проектів. 5. Як завоювати довіру іноземних інвесторів? Учасники круглого столу: 1. Руслан КРАМАРЕНКО – заступник глави КМДА, представник Головного фінансового управління КМДА. 2. Томаш ФІАЛУ – керуючий директор інвестиційної компанії Dragon Capital. 3. Сергій ПЕРАПЕЧКА – керівник проекту, компанія BCG. 4. Марк МАГАЛЕЦЬКИЙ – глава напряму інфраструктури та енергетики ЄБРР в Україні. 5. Андрій ЛОБАЧ – програмний директор, Фонд «Ефективне управління». Модератор обговорення: директор з комунікацій Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

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