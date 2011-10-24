Мельниченко натякнув, що збирається повернутися

Екс-майор Управління державної охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО обіцяє «найближчим часом» повернутися до України.

Про це він заявив у інтерв'ю газеті «Коммерсантъ» (№172 (№1446) від 24 жовтня).

«Найближчим часом я повернуся до України», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО. «Я зроблю це, незважаючи ні на що", - наголосив він.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО, який зараз перебуває у США, заявив, що затримуватися там не має наміру.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня генеральний прокурор Віктор ПШОНКА заявив, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО оголошений в розшук.

Генпрокурор нагадав, що суд поновив слідство і розслідує кримінальну справу стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКА. «Він дійсно 23 вересня оголошений в розшук», - сказав В.ПШОНКА.

Після цього М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив, що перебуває у США, і стверджував, що не ухиляється від слідства і не ховається. «Я ніколи не підписував повісток про невиїзд, і не одержував їх від жодного правоохоронця", - сказав він.

У свою чергу в Генпрокуратурі заявили, що правоохоронні органи України не мають офіційної інформації, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО залишив межі нашої країни всупереч встановленій йому забороні.

«Якщо він дійсно перебуває у США – він перетнув кордон незаконно», - сказав начальник прес-служби ГПУ Юрій БОЙЧЕНКО.

Стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКА в 2001 і 2004 роках порушувалася кримінальна справа за підозрою в перевищенні службових повноважень, розголошуванні державної таємниці, а також за фактом фальсифікації доказів. 1 березня 2005 року вона була закрита. В постанові тодішнього генпрокурора Святослава ПІСКУНА дії М.МЕЛЬНИЧЕНКА визнавалися обумовленими гострою необхідністю (запобігання скоєнню злочинів).

1 червня 2011 колишній Президент Леонід КУЧМА звернувся до Генпрокуратури з проханням поновити справу стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКА. Пізніше Л.КУЧМА також направив до Печерського райсуду Києва скаргу на постанову генпрокурора про закриття справи, вимагаючи визнати її незаконною і скасувати.

23 червня Печерський райсуд скасував постанову про закриття кримінальної справи стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКА.