Мельниченко натякнув, що збирається повернутися
Перебуває в США і в розшуку
Екс-майор Управління державної охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО обіцяє «найближчим часом» повернутися до України.
Про це він заявив у інтерв'ю газеті «Коммерсантъ» (№172 (№1446) від 24 жовтня).
«Найближчим часом я повернуся до України», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО. «Я зроблю це, незважаючи ні на що", - наголосив він.
М.МЕЛЬНИЧЕНКО, який зараз перебуває у США, заявив, що затримуватися там не має наміру.
Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня генеральний прокурор Віктор ПШОНКА заявив, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО оголошений в розшук.
Генпрокурор нагадав, що суд поновив слідство і розслідує кримінальну справу стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКА. «Він дійсно 23 вересня оголошений в розшук», - сказав В.ПШОНКА.
Після цього М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив, що перебуває у США, і стверджував, що не ухиляється від слідства і не ховається. «Я ніколи не підписував повісток про невиїзд, і не одержував їх від жодного правоохоронця", - сказав він.
У свою чергу в Генпрокуратурі заявили, що правоохоронні органи України не мають офіційної інформації, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО залишив межі нашої країни всупереч встановленій йому забороні.
«Якщо він дійсно перебуває у США – він перетнув кордон незаконно», - сказав начальник прес-служби ГПУ Юрій БОЙЧЕНКО.
Стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКА в 2001 і 2004 роках порушувалася кримінальна справа за підозрою в перевищенні службових повноважень, розголошуванні державної таємниці, а також за фактом фальсифікації доказів. 1 березня 2005 року вона була закрита. В постанові тодішнього генпрокурора Святослава ПІСКУНА дії М.МЕЛЬНИЧЕНКА визнавалися обумовленими гострою необхідністю (запобігання скоєнню злочинів).
1 червня 2011 колишній Президент Леонід КУЧМА звернувся до Генпрокуратури з проханням поновити справу стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКА. Пізніше Л.КУЧМА також направив до Печерського райсуду Києва скаргу на постанову генпрокурора про закриття справи, вимагаючи визнати її незаконною і скасувати.
23 червня Печерський райсуд скасував постанову про закриття кримінальної справи стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКА.