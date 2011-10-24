У ГПУ заявляють, що Піскун поквапився закривати справу проти Тимошенко

У Генеральній прокуратурі України заявляють, що кримінальна справа проти колишнього керівника корпорації «Єдині енергетичні системи України» Юлії ТИМОШЕНКО та інших керівників ЄЕСУ була закрита 2005 року поспішно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Відділу зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України Юрій БОЙЧЕНКО.

За його словами, постанова колишнього генерального прокурора України Святослава ПІСКУНА про закриття цієї справи, а також рішення суду, винесені «без повного всебічного розслідування, тобто поспішно і невмотивовано».

Відповідаючи на питання журналістів, Ю.БОЙЧЕНКО зазначив, що терміну давності у цій справі немає, оскільки особа, яка в ній фігурує, вчинила новий злочин.

Він зауважив, що генеральний прокурор вивчив матеріали справи та підстави винесення С.ПІСКУНОМ постанови про її закриття і прийняв рішення про скасування цього документу.

Разом з тим, Ю.БОЙЧЕНКО зазначив, що оскільки Ю.ТИМОШЕНКО з 2005 по 2010 рік була народним депутатом та прем’єр-міністром, з нею неможливо було проводити слідчі дії. У даний час Ю.ТИМОШЕНКО має статус особи, проти якої порушено кримінальну справу, додав він.

При цьому Ю.БОЙЧЕНКО зауважив, що поки що відомство не висувало Ю.ТИМОШЕНКО обвинувачення у цій справі.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 20 жовтня скасувала постанову про закриття кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО за фактами розкрадання понад 25 млн. грн. бюджетних коштів та ухилення від сплати понад 20 млн. грн. податків шляхом запровадження злочинної фінансової схеми щодо розрахунків за природний газ корпорацією «Єдині енергетичні системи України» та приховування доходів від діяльності її офшорної компанії.

Одночасно Генпрокуратура оскаржує в касаційному порядку «незаконні рішення суду про закриття інших епізодів злочинної діяльності у вказаній кримінальній справі».

Досудове слідство у справі проводиться податковою міліцією.

У січні 2001 році Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО кримінальні справи за звинуваченням у дачі хабара екс-прем'єру Павлу ЛАЗАРЕНКУ, контрабанді російського газу, фальсифікації та ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі в роки її керівництва корпорацією ЄЕСУ.

13 лютого 2001 року Ю.ТИМОШЕНКО була заарештована за санкцією Генеральної прокуратури за звинуваченням в розкраданні (при перебуванні главою ЄЕСУ) бюджетних коштів, призначених для оплати російського газу. У березні 2001 р. Печерський районний суд Києва визнав безпідставність висунутих звинувачень і скасував санкцію на арешт Ю.ТИМОШЕНКО.

9 квітня 2003 р. Апеляційний суд Києва ухвалив рішення, яким визнано незаконним і скасовано рішення про порушення кримінальної справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО, а провадження закрито.

18 листопада 2005 року закрив усі кримінальні справи проти Ю.ТИМОШЕНКО та членів її родини.

Довідка УНІАН. Ю.ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із РФ у 2009 році.

13 жовтня стало відомо, що СБУ порушила щодо Ю.ТИМОШЕНКО ще одну кримінальну справу - за перекладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

У свою чергу в «Батьківщині» заявили про існування 11 кримінальних справ проти Ю.ТИМОШЕНКО.