Під вікнами губернатора люди гримлять пляшками з горохом

Полтавську облдержадміністрацію четвертий день пікетують жителі села Соколова Балка Новосанжарського району, які вимагають повернути громаді соціальні об`єкти, що перебувають у власності приватної фірми депутата Новосанжарської райради Володимира ЗАМУЛИ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні пікетувальники вирішили скористатися пластиковими пляшками, наповненими горохом і крупами, вони б`ють пляшками один об одного і по сходинках, які ведуть у будівлю ОДА.

Учасники акції тримають плакати з написами: «Не замулюйте нам очі!».

Пікетники говорять, що вирішили використати пляшки для того, щоб губернатор Полтавської області Олександр УДОВИЧЕНКО задовольнив їхні вимоги.

Перед входом до Полтавської ОДА чергують 7 міліціонерів.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня жителі села Соколова Балка розбили перед обласною державною адміністрацією наметове містечко з вимогою повернути в комунальну власність ряд об`єктів, переданих приватному підприємству.

«Ми хочемо повернути в комунальну власність села соціальні об`єкти, які зараз перебувають на балансі приватної фірми. Зокрема, дитячий садок, клуб, дороги, водонапірні башти, житловий 16-квартирний будинок. Вже звернулися до районних судів, писали скарги до Президента, рік займаємося, але справа не зрушила з місця», - заявив голова сільради Соколової Балки Анатолій КРАВЕЦЬ.