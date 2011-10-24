Відеозаписи з банків, які пограбують, не будуть вважатися доказами

Голова Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор ШВЕЦЬ ("БЮТ-Батьківщина") вважає, що рішення Конституційного Суду України у справі про неможливість обґрунтування звинувачення на незаконно одержаних доказах ускладнить розслідування перш за все звичайних, а не резонансних кримінальних справ.

Про це він сказав газеті «КоммерсантЪ-Україна»(№172 (№1446) від 24 жовтня 2011 року), коментуючи оприлюднене 21 жовтня рішення КС за поданням СБУ.

За словами В.ШВЕЦЯ, «тепер відеозаписи з банків чи магазинів, які пограбують, не зможуть стати доказами». «Якщо раніше можна було зняти на відео, як чиновник одержує хабар чи даїшник нецензурно висловлюється на адресу водія, а потім звільнити їх за це, то тепер всі ці матеріали не матимуть жодного значення», - додав В.ШВЕЦЬ.

Він також відзначив, що тепер необхідно буде одержувати дозвіл правоохоронних органів, аби фіксувати на відео будь-яке порушення закону.

«А це, звичайно ж, пересічній людині зробити складно», - наголосив В.ШВЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня Конституційний Суд України обнародував рішення у справі за конституційним поданням СБУ про те, що обвинувачення у скоєнні злочину не може ґрунтуватися на фактичних даних, одержаних у результаті оперативно-розшукової діяльності уповноваженою на те особою без дотримання конституційних положень або з порушенням порядку, встановленого законом, а також одержаних шляхом здійснення цілеспрямованих дій щодо їх збору і фіксації із застосуванням заходів, передбачених Законом «Про оперативно-розшукову діяльність», особою, не уповноваженою на здійснення такої діяльності.

Раніше СБУ звернулася до КС з клопотанням дати офіційне тлумачення положення ч.3 ст.62 Конституції України «Звинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом».

Практичну необхідність в офіційному тлумаченні цього положення СБУ обґрунтувало неоднозначною судовою практикою оцінки допустимості доказів у кримінальних справах.