Янукович має аргумент для повернення емігрантів в Україну: «Там цікаво»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав бразильців українського походження повертатись до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з українською діаспорою у Бразилії, де В.ЯНУКОВИЧ перебуває з державним візитом.

«Приїздіть в Україну – там зараз цікаво… це для мене буде гарна новина», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він розповів про реформи, які зараз відбуваються в Україні. «Зараз ми намагаємось знайти таку можливість розвивати економіку, щоб досягти позитивного поштовху. Треба займати активну позицію в світі», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ також привітав українську діаспору з 120-ю річницею початку української імміграції до Бразилії.

У свою чергу посол України в Бразилії Олег ГРУШКО розповів, що на сьогодні в Бразилії проживає більше 500 тис. українців, більшість мешкає у штаті Парана. Перші українці прибули із західних територій країни 1891 році.