У «Нашій Україні» звинувачують Табачника в шулерстві

Партія «Наша Україна» виступає категорично проти ухвалення розробленого профільним міністерством законопроекту про вищу освіту, оскільки він «радикально звужує освітні права студентів, руйнує автономію вищих навчальних закладів та створює для чиновників від освіти широкі можливості для корупційних зловживань та незаконного заробітку на студентах».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Нашої України».

У партії наголошують, що в останній редакції законопроекту залишились норми, проти яких весь рік протестує українське студентство. Замість нині діючої норми про незмінність плати протягом усього строку навчання, у ст. 67 міністерського законопроекту з’явилась норма про те, що адміністрація ВНЗ отримує повне право укладати зі студентом контракт про оплату за навчання на будь-який термін (і на семестр, і на місяць). За такої системи студенти із небагатих сімей опиняться під жорстким фінансовим пресингом з боку адміністрації вишів.

Крім того, зазначають у «Нашій Україні», 40 стаття законопроекту запроваджує обов’язковий бал університету при вступі до ВНЗ, що знищує зовнішнє незалежне оцінювання та повертає хабарництво у приймальних комісіях, тому «можна не сумніватись, що у багатьох вузах бал університету стане корупційною рентою, яку знову будуть змушені платити батьки вступників».

Також, наголошують в партії, незмінними залишаються і норми законопроекту, спрямовані на скорочення чисельності студентів, які можуть розраховувати на отримання стипендій (ст. 56), ліквідацію верхньої межі навчального навантаження на викладачів та багато інших.

В цьому контексті «Наша Україна» заявляє, що підтримує українських студентів та громадські об’єднання, які виступають проти маніпулятивного студентського референдуму, ініційованого міністром освіти і науки Дмитром ТАБАЧНИКОМ, який «вирішив, що він зможе обдурити студентів і суспільство та через підтасовку запитань референдуму зрежисерувати підтримку антисоціального та корупційного законопроекту про вищу освіту».

У «Нашій Україні» переконані, що затвердження урядового законопроекту «Про вищу освіту» має бути зупинено. Партія закликає всі опозиційні сили, все суспільство, кожного громадянина «виступити проти шулерського проекту ТАБАЧНИКА і продемонструвати найширшу суспільну єдність для захисту наших дітей і майбутнього української освіти».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у більш ніж 100 вищих навчальних закладах пройшов Всеукраїнський студентський референдум щодо підтримки студентами положень законопроекту «Про вищу освіту».

Соціолог Ірина БЕКЕШКІНА назвала цей референдум маніпулятивним.