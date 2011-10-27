Євродепутат: Резолюція щодо України ілюструє два аспекти підходу ЄС

Депутат Європарламенту Яцек САРЮШ-ВОЛЬСЬКИЙ (група народних партій, Польща) вважає, що ухвалена сьогодні Європарламентом резолюція щодо України продемонструвала відкритість європейських депутатів до українського суспільства і суворість до влади.

Про це йдеться у його коментарі, переданому УНІАН прес-службою групи народних партій Європарламенту.

“У своїй резолюції депутати суворо засудили порушення демократичних принципів і європейських цінностей в Україні. Вони закликали український уряд змінити свою поведінку, інакше під загрозою опиниться зближення України та ЄС”, – заявив депутат.

“Водночас, резолюція ілюструє два аспекти підходу ЄС до своїх східних партнерів: з одного боку, політика суворості й високих вимог щодо влади, з іншого, – політика відкритості щодо суспільства і його європейських прагнень”, - додав Я.САРЮШ-ВОЛЬСЬКИЙ.

Він підкреслив, що цією резолюцією євродепутати надіслали чіткий месидж українському суспільству щодо виправданості його європейських прагнень, а також щодо того, що європейський шлях все ще залишається відкритим для країни.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Україні, в якій підтвердив право України претендувати на членство в ЄС, однак, водночас висловив стурбованість щодо політичних переслідувань, згортання свободи слова, намірів змінити виборче законодавство.

Депутати наголосили, що збереження в силі вироку колишньому прем’єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО несе ризики для підписання і ратифікації нової Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.