Мороз і Тимошенко опівдні скажуть ”або-або”

Блок Юлії Тимошенко та Соцпартія парафують проект коаліційної угоди на прес-конференції, яка розпочнеться о 12 годині.

Про це повідомив один з лідерів СПУ Йосип ВІНСЬКИЙ у коментарі "Українській правді".

За його словами, на прес-конференції лідер Соцпартії Олександр МОРОЗ та лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО публічно завізують проект угоди, узгоджений цими двома політичними силами.

Й.ВІНСЬКИЙ підтвердив, що Соцпартія отримала проект коаліційної угоди, запропонований "Нашою Україною". При цьому він зауважив, що документ кардинально відрізняється від варіанту, узгодженого БЮТ та СПУ.

"Вони, слава Богу, представили нарешті свою позицію. Я цьому дуже радий. Принаймні тепер все звелося до порівняльної таблички документів", - зазначив Й.ВІНСЬКИЙ.

Як повідомляється на сайті Юлії ТИМОШЕНКО, завтра о 12:00 в офісі БЮТ відбудеться прес-конференція Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією одного з керівників Блоку Юлії Тимошенко Олександра ТУРЧИНОВА, угоду про створення коаліції СПУ і БЮТ мали підписати сьогодні наприкінці дня.

Також сьогодні "Наша Україна" заявила про завершення свого варіанту проекту коаліційної угоди, який того ж дня вона відправила БЮТ та СПУ для остаточного узгодження тексту документа.

О.ТУРЧИНОВ сьогодні на запитання журналістів, чи БЮТ бачив проект коаліційної угоди, підготовлений блоком «Наша Україна», зазначив: «Ні, ми не бачили». Він сказав, що остання зустріч між представниками «Нашої України», БЮТ та СПУ щодо створення коаліції відбулася минулого тижня.