”Нашій Україні” дали на роздуми додаткову годину?

Сьогодні о 13.00 в приміщенні комітетів Верховної Ради (вул.Грушевського, 18/2, кімната 12) відбудеться спільна прес-конференція лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО та голови СПУ Олександра МОРОЗА, на якій буде парафовано коаліційну угоду між БЮТ та СПУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, вхід на прес-конференцію за картками акредитації через 9 під’їзд.

Прес-конференцію Ю.ТИМОШЕНКО, яка мала відбутися сьогодні о 12.00 в офісі БЮТ за адресою вул.Турівська, 13, скасовано.

Довідки за телефоном: 462 57 50.