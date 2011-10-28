Янукович: Коли летів до Львова, то мав певні сумніви

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що завтра у Львові відбудеться свято відкриття львівського стадіону до Євро-2012 «Арена Львів».

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави після ознайомлення зі станом підготовки нового стадіону у Львові наголосив: «Завтра свято відбудеться, поза усякими сумнівами».

Він також зазначив, що коли летів до Львова, то мав певні сумніви, які не справдилися. «Коли летів у Львів, у мене склалося враження, що проблем ще багато. Однак будівельники запевнили, що все гаразд, і до завтра всі необхідні роботи будуть завершені, щоб, поза всякими сумнівами, відбулося відкриття стадіону», - наголосив глава держави.

Також Президент з посмішкою додав, що завершальні роботи тривають швидкими темпами і будівельники зазначили, що «чим скоріше ми поїдемо, тим швидше вони почнуть працювати».

Разом з тим, В.ЯНУКОВИЧ уникнув прямої відповіді на запитання журналістів, чи буде він завтра особисто присутній на відкритті «Арени Львів».

За інформацією нашого кореспондента, за добу до офіційного відкриття "Арена Львів", на якій проходитимуть три матчі фінальної частини Євро-2012, нагадує великий будівельний майданчик. Біля стадіону ще стоять великі будівельні крани, а робочі продовжують монтувати сидіння на трибуні. Продовжуються багато інших робіт. Будівельні роботи ведуться цілодобово. На об’єкті працює 1400 осіб та 95 одиниць техніки.

Главу держави під час інспектування львівського євростадіону супроводжували: віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ, голова Держслужби молоді та спорту України Равіль САФІУЛЛІН, голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК, міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

Новий стадіон у Львові розрахований на 34915 осіб. Будівництво «Арени» розпочалося у листопаді 2008 року. Загальна кошторисна вартість проекту – 2 млрд. 287,7 млн. грн.

Урочисте відкриття стадіону заплановане на 29 жовтня. А 15 листопада 2011 року на стадіоні має відбутися перший футбольний матч між національними збірними командами України та Австрії.