Кузьмін не збирається чекати роками, поки Ющенко здасть кров

Генеральна прокуратура веде переговори з колишнім Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ про лабораторію для проведення аналізу крові в справі про його отруєння.

Про це заявив перший заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН в ефірі телеканалу "Інтер" у п`ятницю ввечері, повідомляють «Подробиці».

Відповідаючи на запитання, чи здав В.ЮЩЕНКО кров на повторний аналіз, він сказав: "Не здав".

"Ситуація змінилася не набагато. Віктор Андрійович ЮЩЕНКО зробив заяву про готовність здати аналіз крові. І сьогодні ми з ним у переговорному процесі визначаємо лабораторії, в яких цю кров досліджуватимуть", - уточнив заступник генпрокурора.

"Я думаю, що цей переговорний процес завершиться скоро", - зазначив Р.КУЗЬМІН.

"Але я повторюся, якщо ми з ним не домовимося й лабораторії не визначимо, і аналізи він не здасть, справу буде припинено з усіма наслідками, що звідси випливають", - заявив Р.КУЗЬМІН.

"Ми роками вести (переговори) не будемо. У нас часу на переговори вже не залишилося", - підсумував він.