Мороз: "голосуй за себе" означає "голосуй за Соцпартію"

Соціалістична партія України братиме участь в акціях протесту населення.

Про це на урочистому засіданні на честь 20-річчя СПУ заявив її голова Олександр МОРОЗ.

"Ми братимемо участь в акціях протесту по всіх напрямках, які сьогодні турбують людей", - цитує лідера партії прес-служба СПУ.

За словами О.МОРОЗА, «для СПУ - це системна робота» і що в Україні «не було жодної значної історичної акції, яка б обходилася без участі і підтримки СПУ».

«Завдяки позиції Соцпартії було прийнято Декларацію про Незалежність, Конституцію - головний закон країни, основні соціальні документи, мораторій на продаж землі. Якби не було у владі соціалістів, в Україні не відбулися б позитивні демократичні зміни», - запевнив О.МОРОЗ.

Лідер СПУ повідомив, що на майбутніх виборах соціалісти звернуться до виборця з простими словами: «Голосуй за себе!».

«Це означає, голосуй за Соцпартію, тому що тільки ця сила гарантує перспективу і соціальний захист людям», - зазначив лідер соціалістів.