На трасі Київ-Чоп легковик з росіянами засипало буряками

Громадянку Росії 29 жовтня госпіталізовано через дорожньо-транспортну пригоду на трасі "Київ-Чоп" біля с. Привільне Дубнівського району Рівненської області. Про це ТСН повідомив представник відділу ДАІ УМВС у Рівненській області.

За його словами, близько 19:40 на 369 кілометрі траси "Київ-Чоп" автомобіль Citroen DS3 на великій швидкості в`їхав у причіп автомобіля "КамАЗ", завантажений цукровими буряками, що виконував маневр розвороту в передбаченому для цього місці.

За кермом автомобіля Citroen DS3 перебував 65-річний житель Московської області, що разом зі своєю дружиною, також жителькою Московської області, поверталися з Німеччини. За попередніми даними, росіянин вирішив обігнати "КамАЗ" з лівого боку, використавши для цього смугу для розвороту транспортних засобів, і не дотримувався крайньої правої смуги руху.

Citroen DS3 урізався в переднє ліве колесо причепа. Під час зіткнення в салоні автомобіля спрацювали подушки безпеки, які врятували життя водієві й пасажирові.

Внаслідок ДТП дружину водія із травмами було госпіталізовано в реанімацію Дубнівської районної лікарні, сам водій від зіткнення майже не постраждав.

В автомобіля внаслідок зіткнення було розбито передню частину, а також його засипало цукровими буряками. За фактом ДТП проводиться розслідування