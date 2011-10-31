Наша Україна: Наступні вибори можуть стати для Партії регіонів останніми

Наступні парламентські вибори можуть стати для Партії регіонів останніми.

Таку думку висловив голова центрального виконкому партії «Наша Україна» Сергій БОНДАРЧУК, повідомляє прес-служба партії.

За його словами, до цього можуть призвести дії представників Партії регіонів, спрямовані на забезпечення бажаного для них результату парламентських виборів адміністративними методами.

«Це буде закономірним фіналом для партії влади, яка на парламентських виборах робить ставку на адміністративний пресинг, фальсифікації та шантаж виборців», - вважає С.БОНДАРЧУК.

«Партія регіонів повторює авторитарну практику партій влади часів кучмізму, яка призвела їх до повного самознищення. Про це можуть розповісти «регіоналам» партійці колись всемогутніх СДПУ(о) і НДП», - наголосив С.БОНДАРЧУК.

Він звернув увагу на те, що президентський проект закону про вибори, що запроваджує змішану систему та дискримінаційний 5% виборчий бар’єр, дозволяє владі радикально спотворити результати голосування.

«В гірших традиціях кучмізму, керівництво Партії регіонів дає публічні рознарядки щодо виборів губернаторам, з яких випливає, що губернатори зобов’язані забезпечити «правильний» результат голосування», - заявив С.БОНДАРЧУК.

Він також додав, що набула поширення ганебна практика змушування громадян вступати до лав Партії регіонів під загрозою втрати посади чи роботи. Про це надходять повідомлення не тільки з Маріуполя, але й багатьох інших регіонів країни. Це стосується держслужбовців, працівників бюджетної сфери і навіть приватних підприємств, власниками яких є «регіонали».

«Без сумніву, це робиться для того, щоб примусити цих людей та їх родини проголосувати за Партію регіонів на парламентських виборах. Партія регіонів перетворилася на інструмент формування авторитарного режиму, який в результаті бездарного правління повністю втратив довіру громадян і не має жодних шансів перемогти на виборах чесно», - переконаний С.БОНДАРЧУК.

«Тому вже на наступних парламентських виборах багато нинішніх членів ПР будуть соромитися своєї партійної приналежності», - вважає він.