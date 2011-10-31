Єфремов боїться оглухнути

Єфремов просить Литвина вирішити питання з неналежним рівнем звуку в сесійній залі ВР

Київ. 31 жовтня. УНІАН. Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ просить керівництво Верховної Ради вирішити технічне питання щодо роботи парламенту та врегулювати проблему з неналежним звуком у сесійній залі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.

«При виступах окремі народні депутати говорять надто емоційно і вони виходять на такий звуковий бар’єр, що в залі не можна зрозуміти, про що говорить людина», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він виступив з пропозицією дещо зменшувати звук у таких випадках.

«Оскільки від крику оглухнути можна. Там перевищення децибелів і якщо перевірити, то порушуються всі санітарні норми», - сказав він.

Зі свого боку голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зауважив, що дасть доручення технічним службам розібратися з даним питанням.