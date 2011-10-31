Єфремов боїться оглухнути
Нардеп каже, що у ВР - перевищення децибелів
Єфремов просить Литвина вирішити питання з неналежним рівнем звуку в сесійній залі ВР
Київ. 31 жовтня. УНІАН. Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ просить керівництво Верховної Ради вирішити технічне питання щодо роботи парламенту та врегулювати проблему з неналежним звуком у сесійній залі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.
«При виступах окремі народні депутати говорять надто емоційно і вони виходять на такий звуковий бар’єр, що в залі не можна зрозуміти, про що говорить людина», - сказав О.ЄФРЕМОВ.
Він виступив з пропозицією дещо зменшувати звук у таких випадках.
«Оскільки від крику оглухнути можна. Там перевищення децибелів і якщо перевірити, то порушуються всі санітарні норми», - сказав він.
Зі свого боку голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зауважив, що дасть доручення технічним службам розібратися з даним питанням.