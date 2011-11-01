Чорнобильці вимагають, щоб до них вийшли Литвин і Єфремов

Чорнобильці, які пікетують Верховну Раду, вимагають, щоб до них вийшли голова парламенту Володимир ЛИТВИН та лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають прапори із символікою «Союзу Чорнобиль України», а також транспаранти з гаслами: «Зупинили атом – зупинимо «беспредєл» Кабміну», «Інваліди-чорнобильці, не допустимо скасування пільг!»

На даний час акція протесту проходить мирно і без сутичок.

Крім того, до парламенту прибули близько 70 акціонерів «Житомирські ласощі», які протестують проти рейдейського захоплення їхнього підпрємства. Вони тримають плакати з написами: «Зупиніть свавілля чиновників щодо «Житомирських ласощів!».