Янукович, «не лякаючи нікого», назвав одну з найсерйозніших проблем

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відносить високу ціну за газ до головних викликів для економіки держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на міжнародних муніципальних слуханнях «Розвиток належного врядування на місцевому і регіональному рівнях» у Києві.

«Я хотів би, не лякаючи нікого, сказати, що, безумовно, ми маємо одну з найсерйозніших проблем – це проблема надвисокої ціни на газ», - сказав Президент.

За його словами, ця ціна впливає на розвиток практично всіх напрямків економіки України.

«Це і тарифи на ЖКП, це і пряма ціна на газ і ви знаєте, що не випадково ми з вами маємо дефіцит «Нафтогазу України», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що «Нафтогаз» сьогодні працює зі збитком.

«І все, що ми робимо, ці півтора року, ми ведемо надзвичайну непросту роботу для того, щоб знайти вихід з цієї ситуації. Я не хочу зараз у великі подробиці вдаватися, але ви на місцях відчуваєте, як не просто сьогодні управляти економікою», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, незважаючи на зростання доходів бюджету та росту ВВП, ситуація залишається дуже непростою.