Янукович побачив «високу ноту» у відносинах з Європою

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ високо оцінює європейську підтримку реформаторського курсу нашої держави.

«Хочу подякувати нашим європейським колегам за підтримку перетворень в Україні. Досвід країн-членів Ради Європи є неоціненним для країн, що прагнуть розбудовувати свої суспільства на засадах загальнолюдських цінностей», - сказав він під час міжнародних муніципальних слухань, що проходять сьогодні у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Він нагадав, що 7 листопада Україна передає Великій Британії головування у Комітеті міністрів Ради Європи. «Ми на високій ноті закінчуємо своє головування», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що вже післязавтра в Українському домі відбудеться 17-та сесія відповідальних за місцеве та регіональне врядування міністрів країн-членів Ради Європи.

В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що разом із сьогоднішніми муніципальними слуханнями цей захід визначить пріоритети розвитку сфери місцевої та регіональної демократії на найближче майбутнє.