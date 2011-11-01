Янукович побачив «високу ноту» у відносинах з Європою

12:12, 01 листопада 2011
Політика
1476 0

Подякував за підтримку перетворень

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ високо оцінює європейську підтримку реформаторського курсу нашої держави.

«Хочу подякувати нашим європейським колегам за підтримку перетворень в Україні. Досвід країн-членів Ради Європи є неоціненним для країн, що прагнуть розбудовувати свої суспільства на засадах загальнолюдських цінностей», - сказав він під час міжнародних муніципальних слухань, що проходять сьогодні у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Він нагадав, що 7 листопада Україна передає Великій Британії головування у Комітеті міністрів Ради Європи. «Ми на високій ноті закінчуємо своє головування», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що вже післязавтра в Українському домі відбудеться 17-та сесія відповідальних за місцеве та регіональне врядування міністрів країн-членів Ради Європи.

В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що разом із сьогоднішніми муніципальними слуханнями цей захід визначить пріоритети розвитку сфери місцевої та регіональної демократії на найближче майбутнє.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter