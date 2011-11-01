Литвин допоможе соратникам Тимошенко потрапити в СІЗО?
12:38, 01 листопада 2011Політика
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"Я буду звертатися до фахівців, до суддів"
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН планує провести консультації з юристами, аби надати змогу народним депутатам відвідувати у СІЗО екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні після Погоджувальної ради.
«Я буду вивчати це питання, звертатися до фахівців, до суддів, як це питання регулюється і чим тут можна допомогти народним депутатам», - сказав В.ЛИТВИН.
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