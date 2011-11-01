Міліція лякає, що застосує спецзасоби біля ВР

В разі спроб мітингувальників штурмувати входи до парламенту міліція застосує спецзасоби для розчистки площі перед Верховною Радою.

Про це в інтерв’ю "Українській правді"повідомив начальник Головного управління МВС у Києві Олексій КРИКУН.

"Якщо сьогодні більше не буде порушень громадського порядку, то міліція не розчищатиме площу від мітингувальників. Але якщо мітингувальники намагатимуться зламати двері парламенту, то міліція розчистить площу, оскільки це її зобов’язання, адже парламент - це державна установа", - сказав він.

За його словами, після прориву мітингувальниками паркану на площі працює слідчо-оперативна група МВС. "Чи буде порушена справа, визначить слідчий. На мою особисту думку, ці події тягнуть щонайменше на статтю "хуліганство", за якою наступають наслідки 7 років позбавлення волі", - додав начальник київської міліції.

За словами О.КРИКУНА, "міліцією задокументовано, хто був ініціатором штурму, хто давав команду ламати паркан".

Як каже керівник київського МВС, міліція активно не перешкоджала мітингувальникам прориватися до парламенту.

"Якби міліція почала активний супротив, коли ламали паркан, була би дуже велика бійка. Адже організатори акції наставляють людей на порушення закону", - сказав О.КРИКУН.

"Міліція тримала паркан, але, на жаль, не утримала, - додав він. - Щоб утримати, довелося б застосовувати спецзасоби".

За словами О.КРИКУНА, "є оперативна інформація, що політики будуть продовжувати такі акції".

"Політичні сили беруть участь у акції та підбурюють людей. Подивіться, на площі присутні ВОЛИНЕЦЬ, КОРОЛЕВСЬКА, ЛЯШКО", - наголосив правоохоронець.

"Коли перший раз зламали паркан під час мітингу афганців, ніхто справу не порушував. а якби тоді порушили, то сьогодні би ніхто паркан не ламав, а люди би мирно мітингували без пошкодження майна", - впевнений міліціонер.

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, чорнобильці, які протестують під парламентом проти скасування пільг, зламали паркан і прорвалися під стіни Верховної Ради.