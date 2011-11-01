Учасники акції протесту біля ВР вимагають відставки Януковича і Азарова

Представники чорнобильських організацій, які сьогодні пікетують Верховну Раду, вимагають відставки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, виступаючи перед учасниками акції, заявив один з учасників акції.

«Президента, який є гарантом наших конституційних прав, треба як бєздєльніка відправити у відставку», - сказав він і закликав чорнобильців «нарощувати наші сили до повної капітуляції влади».

На його заклик учасники акції відреагували позитивно, піднявши вгору руки, у яких тримають посвідчення учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, і вигукуючи: «Банду геть!».