21 грудня Янукович вийде в люди

21 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує поспілкуватися зі ЗМІ і громадськістю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні під час спілкування з журналістами.

За його словами, того дня відбудеться підсумкова «медійно-комунікаційна конференція» Президента, під час якої В.ЯНУКОВИЧ поспілкується з представниками засобів масової інформації та громадськістю.