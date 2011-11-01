21 грудня Янукович вийде в люди
14:17, 01 листопада 2011Політика
2001 0
Планує поспілкуватися зі ЗМІ і громадськістю
21 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує поспілкуватися зі ЗМІ і громадськістю.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні під час спілкування з журналістами.
За його словами, того дня відбудеться підсумкова «медійно-комунікаційна конференція» Президента, під час якої В.ЯНУКОВИЧ поспілкується з представниками засобів масової інформації та громадськістю.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter