В планах Януковича - чотири міждержавних візити
14:44, 01 листопада 2011Політика
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І 5 поїздок Україною
До кінця року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує здійснити чотири міждержавних візити.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні під час спілкування з журналістами.
Зокрема, 20 грудня планується участь глави Української держави у неформальному саміті СНД у Москві.
Також заплановано державний візит Президента до Ізраїлю.
Крім того, В.ЯНУКОВИЧ відвідає з візитом Ватикан і Турецьку республіку.
Президент до кінця року планує побувати в Одесі, Чернівцях, Харкові, на Сумщині та Дніпропетровщині. Зокрема, у Дніпропетровську планується провести підсумкове засідання Ради регіонів по результатами поточного року.
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