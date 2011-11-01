В планах Януковича - чотири міждержавних візити

До кінця року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує здійснити чотири міждержавних візити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні під час спілкування з журналістами.

Зокрема, 20 грудня планується участь глави Української держави у неформальному саміті СНД у Москві.

Також заплановано державний візит Президента до Ізраїлю.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ відвідає з візитом Ватикан і Турецьку республіку.

Президент до кінця року планує побувати в Одесі, Чернівцях, Харкові, на Сумщині та Дніпропетровщині. Зокрема, у Дніпропетровську планується провести підсумкове засідання Ради регіонів по результатами поточного року.